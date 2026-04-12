Clima da dentro o fuori, classifica cortissima e novanta minuti che valgono doppio. Al "Bonci" Fossombrone e Ancona si affrontano in una sfida che può indirizzare in modo deciso il finale del girone F di Serie D. I dorici arrivano all’appuntamento in buona condizione, ma senza alcun margine di errore. La zona di vertice è affollata e ogni passo falso rischia di compromettere la rincorsa al primo posto. La corsa alla promozione resta infatti apertissima e si deciderà verosimilmente nelle ultime giornate, con distacchi minimi e incroci ancora tutti da giocare. Di fronte ci sarà un Fossombrone solido, che naviga a metà classifica ma non ha ancora archiviato il discorso salvezza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Fosso venderà cara la pelle contro l’Ancona

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