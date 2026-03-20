Nuova funzione SIDI per i flussi di cassa | compilazione automatica del piano NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato il 20 marzo l’attivazione di una nuova funzione nel sistema SIDI, dedicata alla gestione dei flussi di cassa. La modifica permette la compilazione automatica del piano di flussi di cassa, in conformità con le indicazioni fornite precedentemente nella nota n.

Con una nota del 20 marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica l’attivazione nel SIDI di una nuova funzione per la gestione dei flussi di cassa, in attuazione delle indicazioni già fornite con la nota n. 21133 del 26 febbraio 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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