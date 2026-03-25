Una piccola attività commerciale è stata presa di mira da una banda che ha sfondato il vetro con un tombino e ha portato via la cassa. L’episodio si inserisce in una serie di furti che si verificano con regolarità, con una media di uno all’anno. Il proprietario, visibilmente stanco, ha dichiarato di cercare di reagire grazie alla passione per il suo lavoro e alla prospettiva della pensione imminente.

"Ormai viaggiamo al ritmo di un furto all’anno, in media". Leandro Bagni sospira rassegnato trovando la forza di reagire nella passione per il suo mestiere e nel pensiero dell’avvicinarsi dell’età della pensione. La sua Botteghina di via Fucini è stata presa d’assalto – un’altra volta – la notte tra lunedì e martedì dai ’soliti ignoti’ che hanno combinato un pandemonio. "La vicina di casa ha sentito un gran baccano verso le 2 – racconta il noto imprenditore empolese –. Si è affacciata alla finestra e ha visto cinque uomini incappucciati vestiti di nero (un dettaglio che farebbe associare l’evento agli avvistamenti di via Fabiani, di cui scriviamo sopra, ndr), gli ha urlato mettendoli in fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Botteghina“ assaltata dalla banda. Vetro sfondato col tombino, via la cassa

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