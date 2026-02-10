Passaporti anche negli uffici delle Poste | servizio attivo in 35 comuni dell’Agrigentino

Da oggi i cittadini di 35 comuni dell'Agrigentino possono richiedere o rinnovare il passaporto anche negli uffici postali abilitati. La novità permette di evitare lunghe code agli uffici della questura e rende più pratico il processo, che prima si svolgeva solo in alcune sedi specifiche. Ora, chi ha bisogno del documento può recarsi direttamente in posta, risparmiando tempo e fatica.

Poste Italiane ha infatti attivato il servizio in 35 sedi Polis situate nei comuni con meno di 15 mila abitanti, ampliando ulteriormente la rete nazionale dedicata al rilascio del passaporto.

