L'Italia è sempre più un'autocrazia | il decreto sicurezza di Meloni la fa somigliare all'Ungheria

In Italia, il nuovo decreto sicurezza firmato da Meloni preoccupa molti. La legge introduce un fermo preventivo più severo, garantisce lo scudo penale agli agenti e promette una linea dura contro chi cerca di entrare nel paese. I cambiamenti spostano il Paese verso uno stile di governance più autoritario, lasciando dietro di sé i principi democratici. La sensazione è che l’Italia stia perdendo pezzi della sua tradizione costituzionale con ogni nuovo provvedimento.

Un video diffuso mostra Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, durante la partita contro l’Aston Villa, impegnato in un comportamento che potrebbe violare le norme del regolamento.

Argomenti discussi: L'Italia è povera? Sfatiamo i miti: la verità è che spendiamo 157 miliardi in gioco d'azzardo (e ci sono 80 milioni di sim attive); Perché l'Italia conta sempre meno nell'arte contemporanea (e cosa potrebbe ancora salvarla); Coppa del Mondo Under 20 di sciabola – L’Italia maschile è sempre sul podio: bellissimo 2° posto a Plovdiv nella prova a squadre! Le azzurrine chiudono in 6^ posizione a Tbilisi; Sempre più gas dagli Usa per l’Italia.

L'Italia iniqua. Chi è ricco diventa sempre più riccoSe la disuguaglianza fosse una fotografia, quella dell’Italia sarebbe in salita: sempre più ricchezza concentrata in poche mani, sempre meno spazio per chi sta sotto. In quindici anni, mentre la ... huffingtonpost.it

E l’Italia sparì: l’occasione perduta tra i miti e i confronti (sempre utili) di DavosGiorgia Meloni ha cancellato l’appuntamento al Wef. Ma così il nostro il Paese ha avuto una finestra in meno per capire le ultime ondate di innovazione, attrarre investitori, esprimersi, contare ... corriere.it

hanno dato 8 anni a maja t, l'attivista condannata in un processo-farsa senza uno straccio di prova l' #ungheria si dimostra ancora una volta un'autocrazia in cui il controllo politico delle procure é cruciale un memento anche per l' #italia x.com

