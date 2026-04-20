Decreto sicurezza nel mirino | incentivi agli avvocati agitano il Quirinale

Il presidente della Repubblica sta seguendo da vicino le modifiche al decreto sulla sicurezza, in particolare riguardo agli incentivi destinati agli avvocati che assistono nei rimpatri volontari. La questione ha suscitato alcune preoccupazioni tra i membri del Quirinale, che hanno manifestato attenzione sulla normativa appena approvata. La discussione riguarda principalmente il ruolo degli avvocati e le modalità di incentivazione dei rimpatri, senza ancora esiti definitivi.

Roma - Il Colle osserva con attenzione la norma sugli incentivi per i rimpatri volontari: tensione politica crescente e dubbi giuridici mentre si avvicina la scadenza per la conversione Resta alta l’attenzione del Quirinale sulla disposizione contenuta nel decreto Sicurezza che introduce un incentivo economico per gli avvocati impegnati nelle pratiche di rimpatrio volontario. La misura prevede un compenso di 615 euro per ogni procedura seguita, nel caso in cui il migrante assistito scelga di rientrare nel proprio Paese d’origine. Da diversi giorni il Colle monitora con attenzione l’evoluzione della norma, che ha suscitato forti reazioni sul piano politico e giuridico.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Decreto sicurezza nel mirino: incentivi agli avvocati agitano il Quirinale Notizie correlate Incentivi agli avvocati per i rimpatri dei migranti, è bufera sul DI sicurezza: «A un passo dall’Ice». Il Consiglio forense si dissocia dalla normaNel giorno in cui la Lega raduna a Milano i Patrioti europei per la difesa dei confini, si accende lo scontro politico sul decreto sicurezza, che ha... Scontro sul decreto Sicurezza: premi agli avvocati che facilitano i rimpatri volontari dei migrantiContinua la polemica sul bonus di 615 euro agli avvocati per favorire il rimpatrio dei migranti, norma proposta da Fdi nel nuovo decreto Sicurezza,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sicurezza, Cgil: Fermare il decreto, aprire il confronto; Il Csm boccia il decreto sicurezza: troppi rischi per libertà personali e diritto di manifestare; Decreto Sicurezza, la magistratura insorge: A rischio il diritto di difesa; Dal Csm assist agli antagonisti: bocciato il dl Sicurezza. Decreto sicurezza, la Camera penale di Cosenza proclama lo stato di agitazione: «Seri dubbi di costituzionalità»La Camera penale di Cosenza alza il livello dello scontro sul decreto sicurezza e proclama lo stato di agitazione, annunciando possibili iniziative ancora più incisive da condividere con l’intera ... cosenzachannel.it Migranti, sui rimpatri la maggioranza tira dritto, ma è muro delle opposizioni contro il decreto-sicurezzaNel mirino l’emendamento approvato a Palazzo Madama che incentiva i rimpatri volontari dei migranti con un compenso di 615 euro per l'avvocato che segue la pratica, e purché il migrante torni davvero ... rtl.it All'interno del dibattito parlamentare sul nuovo decreto sicurezza è stato approvato un emendamento che cancella la lieve entità per piccoli e ricorrenti reati di spaccio di stupefacenti. Si tratta di un provvedimento che costituirà un propulsore per il sovraffollam facebook Quirinale in allarme: il Decreto sicurezza rischia di restare senza firma per “colpa” della norma sulla remigrazione di @lianamilella x.com