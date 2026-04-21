Dopo aver riconquistato la vetta della classifica ATP, il tennista italiano ha attirato l’attenzione anche per una possibile svolta diversa dalla carriera sportiva. Circolano voci secondo cui potrebbe candidarsi per interpretare il ruolo di un agente segreto nei film di James Bond. La notizia ha suscitato curiosità tra gli appassionati, anche se al momento si tratta solo di indiscrezioni senza conferme ufficiali.

Dopo che Jannik Sinner ha riconquistato il primo posto nella classifica ATP, tutto sembra possibile. Ad esempio, se il tennista italiano intraprendesse una carriera nel cinema diventando il prossimo James Bond? Seguiteci un secondo. Ieri sera sono andati in scena a Madrid i Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello sport che ogni anno incoronano i migliori talenti in diverse discipline sportive. Il Paris Saint-Germain ha vinto il titolo di Squadra dell’anno, Lando Norris quello di Rivelazione dell'anno, Lamine Yamal quello di Giovane sportivo dell'anno e Aryna Sabalenka quello di Sportiva dell'anno, giusto per nominarne alcuni. Purtroppo, Jannik Sinner è tornato a casa a mani vuote, vedendosi soffiare il titolo di Sportivo dell'anno dall’eterno rivale e amico Carlos Alcaraz.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Anche Jannik Sinner si è candidato al ruolo di James Bond

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