James Bond e James Pond | scoppia la guerra tra super spie per il trademark

Una disputa legale coinvolge due personaggi noti, uno di fama mondiale come agente segreto e l’altro una parodia videoludica degli anni ’90. La questione riguarda il diritto sui marchi registrati e riguarda la possibilità di usare il nome o l’immagine di queste figure in ambito commerciale e legale. La controversia si svolge tra le parti coinvolte e le decisioni sono attese nei tribunali competenti.

La battaglia tra spie non si combatte solo sul grande schermo, ma anche nei tribunali. Da una parte c’è il celebre agente segreto 007, dall’altra una sua parodia videoludica nata negli anni ’90: James Pond. Oggi, a distanza di oltre trent’anni, questi due nomi tornano a scontrarsi per una questione legale cruciale: il trademark. Il tentativo di registrare ufficialmente il marchio “ James Pond ” ha infatti scatenato l’opposizione dei detentori dei diritti di James Bond, aprendo un caso che mette in discussione identità, storia e proprietà intellettuale. Una vicenda che dimostra quanto anche un semplice nome possa avere un enorme peso nel mondo dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - James Bond e James Pond: scoppia la guerra tra super spie per il trademark Dimenticate James Bond: oggi le potenze ostili arruolano le spie della porta accantoDue adolescenti si muovono tra gli edifici istituzionali all’Aia, uno zainetto in spalla e un dispositivo elettronico. Agente Zeta, recensione: e se fosse il James Bond spagnolo?Mario Casas veste i panni di Agente Zeta, impegnato in una missione in giro per il mondo tra colpi di scena che lo riguardano da molto vicino. Temi più discussi: 007, cosa sappiamo del nuovo film di James Bond: il regista, la data d'uscita e il toto nomi; Il settimo 007: rivelata l'identità del nuovo James Bond; 007 è a 000 (o quasi): le notizie sul nuovo James Bond che aspettiamo da 5 anni; James Bond, Sydney Sweeney potrebbe essere la prima 007 sul set. I rumors su James Bond, Sydney Sweeney potrebbe essere il prossimo 007In un’intervista ha schivato le voci su un possibile ruolo da Bond Girl, dichiarando con ironia: Dipende dal copione… ma penso che mi divertirei di più come James Bond ... rainews.it James Bond, svelati titolo, trama e data del nuovo capitolo prima del reboot di Denis VilleneuveScopri titolo, trama e uscita di King Zero, il nuovo James Bond, mentre cresce l’attesa per il reboot di Denis Villeneuve. cinefilos.it Zorzoli orologi. . IL VERO OROLOGIO DI JAMES BOND Nel 1995 Omega ha cambiato per sempre la storia degli orologi al cinema, prendendo il posto di Rolex al polso di 007 grazie a una geniale mossa di marketing. Ma per te, il vero James Bond in - facebook.com facebook BYD si affida all’ex James Bond per il lancio europeo di Denza x.com