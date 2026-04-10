James Bond nella corsa al ruolo dell' agente 007 appare un nome a sorpresa

Nelle voci diffuse online, si parla di un possibile nuovo attore per il ruolo dell'agente segreto più famoso. Secondo alcune indiscrezioni, il candidato sarebbe molto più giovane rispetto a Daniel Craig, che ha interpretato il personaggio negli ultimi film. La notizia non è ancora ufficiale e non sono state fornite conferme da parte della produzione. La scelta del nuovo attore potrebbe influenzare il futuro della serie cinematografica.

Alcune indiscrezioni apparse online sostengono che il nuovo agente segreto potrebbe essere molto più giovane rispetto alla versione di Daniel Craig. Nella ricerca del possibile erede di Daniel Craig nel ruolo di James Bond potrebbe essere entrato, un po' a sorpresa, un nuovo nome. Secondo le fonti di Variety, infatti, il giovane Louis Partridge sarebbe ora uno degli attori in corsa per ottenere l'iconica parte dell'agente 007 nel film che sarà diretto da Denis Villeneuve. Il nuovo attore in lizza per la parte di Bond Il sito di Variety ha ricordato come Louis Partridge, prima della première della serie House of Guinness (di cui potete leggere la nostra recensione), avesse scherzato sulla possibilità di provare a ottenere l'attenzione dello sceneggiatore Steven . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Bond, nella corsa al ruolo dell'agente 007 appare un nome a sorpresa James Bond si evolve: ecco la nuova era della spia 007James Bond si prepara a un rinnovamento totale dopo la chiusura del ciclo precedente, con l’obiettivo di allineare la figura della spia a un e... James Bond, Jacob Elordi può essere lo 007 più giovane di sempre?Con la fine degli impegni sul set di Dune, Villeneuve sta ora cominciando a pianificare il suo lavoro per il nuovo film di 007 e incontrando i... JAMES BOND | Judi Dench as M Argomenti più discussi: Studio Aperto: L'agente 007 sarà una donna? Video; 007, Henry Cavill vuole essere nel nuovo film... Ma non come immaginavate!; Triumph entra nel mondo virtuale di 007; Quantum of Solace arriva su Prime Video il 1º aprile 2026. Amazon e Apple nella corsa per i diritti su James BondAmazon e Apple nella corsa per i diritti sui suoi film e non solo, visto che è scaduta nel 2015, con Spectre, l'esclusiva di Sony sullo 007 più noto del cinema Tutti danno la caccia all'agente James ... ilgiornale.it Le grandi saghe cinematografiche da Godzilla a James Bond, queste serie hanno attraversato decenni e continuano a espandersi tra cinema e TV, adattandosi ai gusti delle nuove generazioni. Nel panorama delle saghe cinematografiche, poche proprietà int - facebook.com facebook BYD si affida all’ex James Bond per il lancio europeo di Denza x.com