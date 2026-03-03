Accademia Carrara il ritratto di Lucina Brembati del Lotto | un vero e proprio rebus

È stato pubblicato il primo episodio del video podcast «L’Arte in pausa caffè. I capolavori della Carrara visti da vicino», dedicato all’Accademia Carrara. In questa puntata si analizza il ritratto di Lucina Brembati del Lotto, considerato un vero e proprio rebus. Il podcast, che prevede in totale nove puntate, permette di scoprire alcune opere della pinacoteca in modo rapido e diretto.

IL PODCAST. È stato pubblicato il primo dei nove episodi del video podcast «L'Arte in pausa caffè. I capolavori della Carrara visti da vicino» attraverso il quale raccontiamo in pochi minuti alcune opere d'arte della pinacoteca. In questa puntata Roberto Vitali ne parla con Paolo Plebani conservatore dell'Accademia Carrara. Uno sguardo fermo, intelligente. Una notte silenziosa alle spalle. E sulla luna, incise come un segreto, due lettere: CI. «Il Ritratto di Lucina Brembati» di Lorenzo Lotto, oggi all'Accademia Carrara di Bergamo, non è solo un capolavoro del Rinascimento: è un enigma visivo, un messaggio cifrato. Per secoli nessuno riuscì a dare un nome alla donna ritratta.