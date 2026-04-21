Anagni la Bibbia dipinta | narrazione e approfondimento nella cripta della cattedrale

A Anagni, presso il Museo di Arte e Cultura, è iniziato un nuovo progetto volto a valorizzare la Cripta della Cattedrale, che ospita uno dei cicli pittorici medievali più suggestivi d’Europa. La cripta è nota per i suoi affreschi che narrano storie bibliche, attirando visitatori interessati alla cultura e alla religione dell’epoca. L’iniziativa mira a approfondire la conoscenza di questo patrimonio artistico e spirituale.

Presso il MuCA prende avvio un nuovo progetto dedicato alla valorizzazione culturale e spirituale della Cripta della Cattedrale di Anagni, che custodisce uno dei cicli pittorici medievali più suggestivi d’Europa.La Bibbia Dipinta nasce con l’intento di offrire uno sguardo diverso sulle immagini.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Liverpool: la cripta nascosta sotto la cattedrale modernaNell’angolo più nascosto della cattedrale metropolitana di Liverpool, sotto il maestoso edificio in calcestruzzo, giace un segreto architettonico che... Le spoglie di San Francesco tornate nella cripta della BasilicaLa teca con le spoglie di San Francesco è tornata nella cripta della Basilica inferiore di Assisi dopo un mese di ostensione.