Sotto la cattedrale moderna di Liverpool si trova una cripta nascosta, situata in un angolo poco visibile dell’edificio in calcestruzzo. Questa struttura, che si cela sotto l’area più remota dell’edificio, rappresenta un esempio di architettura che ha mantenuto intatto un passaggio segreto legato a progetti mai portati a termine. La cripta rivela dettagli sulla storia di costruzioni interrotte e di idee rimaste incomplete nel tempo.

Nell’angolo più nascosto della cattedrale metropolitana di Liverpool, sotto il maestoso edificio in calcestruzzo, giace un segreto architettonico che racconta una storia di ambizioni interrotte e visioni non realizzate. La struttura attuale, con la sua forma a cono e la guglia cilindrica, nasconde al suo interno una cripta neoclassica progettata da Sir Edwin Lutyens, rimasta incompiuta per decenni a causa delle guerre e dei costi proibitivi. Questo contrasto tra lo stile brutalista sovrastante e la base classica sottostante rappresenta un caso unico nella storia dell’architettura religiosa inglese, dove due epoche diverse si fondono in un’unica entità fisica ma stilisticamente opposta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liverpool: la cripta nascosta sotto la cattedrale moderna

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