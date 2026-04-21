Il padre di Amy Winehouse ha portato in tribunale alcune amiche dell'artista, accusandole di aver venduto all'asta alcuni suoi cimeli senza autorizzazione. La disputa si concentra sulla proprietà e sulla gestione di oggetti appartenenti alla cantante, con le parti coinvolte che si sono confrontate davanti ai giudici. L'udienza ha visto confrontarsi le diverse posizioni, senza che siano ancora state prese decisioni definitive.

Il padre diAmy Winehouse,Mitch, ha perso la causa contro le sue amiche, la stilistaNaomi Parry e la confidente Catriona Gourlay. Le due avevano ricevuto dall’artista, quando era ancora in vita, dei regali, tra cui vestiti e oggetti personali, e li hanno messi all’asta. Secondo il padre dell’artista morta a 27 anni, non erano autorizzate a fare questa mossa e soprattutto il ricavato sarebbe dovuto essere spartito con lui. Mail giudice ha dato ragione alle due ragazze, soprattutto perché quei beni appartenevano da ben prima che morisse la loro amica ad entrambe. InfattiAmy Winehouseera solita regalare outfit e propri cimeli a coloro che le stavano intorno, soprattutto perché aveva diversi doppioni.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Amy Winehouse: scontro sui cimeli tra il padre e le amiche

Notizie correlate

Amy Winehouse finisce in tribunale: il padre perde contro due amiche della figlia. Accusate di aver incassato 1,4 milioni di dollari dalla vendita degli oggetti della cantanteMitch Winehouse, padre della cantante Amy Winehouse, morta il 23 luglio 2011 all’età 27 anni, ha perso la causa davanti all’Alta Corte di Londra...

Amy Winehouse e il meraviglioso paradosso di Back to BlackVent’anni dopo il trionfo di Back to Black, la domanda più intrigante non è come un album dal suono così antico abbia potuto sembrare attuale, ma...