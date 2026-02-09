Vince 55mila euro online ma finisce in tribunale per aver incassato anche il reddito di cittadinanza

Un uomo ha vinto oltre 55mila euro giocando online, ma ora rischia di finire nei guai. La sua vincita è stata scoperta mentre percepiva anche il reddito di cittadinanza. La procura lo ha chiamato in tribunale per verificare se ci siano state irregolarità nell’incasso di quella somma. La vicenda ha fatto scalpore, perché mette in discussione le modalità di controllo sui benefici sociali e le vincite online.

Ha vinto oltre 50mila euro giocando online ma poi è finita in tribunale con l'accusa di aver incassato indebitamente il reddito di cittadinanza. Una vicenda iniziata nell'estate del 2022 e che ha visto protagonista una donna residente a Messina. Per lei, a distanza di quasi tre anni, è arrivata.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su reddito cittadinanza Vincite online e reddito di cittadinanza, archiviata l’inchiesta Numerosi precedenti penali e titolare di una pensione sociale, condannata per aver nascosto tutto e intascato il reddito di cittadinanza Una donna di 46 anni di Foligno è stata condannata in via definitiva a un anno di reclusione dalla Corte di Cassazione, per frode ai danni dell’Inps. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su reddito cittadinanza Argomenti discussi: Lotteria Italia, il biglietto da 5 milioni venduto in provincia di Lodi. Premiate anche Venezia, Torino, Palermo e Pesaro. Riceve una bolletta da oltre 55mila euro, fa ricorso e vinceLa storia che arriva da Reggio Emilia. Una donna, separata e con uno stipendio da 1.200 euro al mese, si è rivolta a Federconsumatori per la procedura di conciliazione. La somma si è rivelata non dovu ... today.it Angelica Santanni vince 55mila euro con i pacchi di Affari tuoiTutto il paese di Montale è restato inchiodato davanti alla tv a fare il tifo per Angelica Santanni durante la sua partecipazione da concorrente alla trasmissione Affari Tuoi su Rai Uno, lo scorso ... lanazione.it Riceve una bolletta da oltre 55mila euro, fa ricorso e vince facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.