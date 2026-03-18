Blake Fielder-Civil, marito di Amy Winehouse, ha dichiarato che durante il periodo di massimo successo della cantante i loro telefoni erano stati intercettati dalla polizia. In un’intervista, ha parlato del suo rapporto con Amy e delle conseguenze della notorietà sulla loro vita quotidiana. La sua testimonianza si concentra su episodi legati alla sorveglianza telefonica e alle ripercussioni di quel periodo.

Blake Fielder-Civil, marito di Amy Winehouse ha rilasciato un’intervista nel corso della quale si è soffermato sul periodo di maggior successo dell’artista scomparsa nel 2011 e delle conseguenze relative alla fama. Ospite del podcast We Need To Talk di Paul C Brunson, l’uomo ha speso parole positive per il docufilm del 2015 Amy e del biopic del 2024 Back To Black, aggiungendo che nessuno dei due lo ha ritratto come un “cattivo”, contrariamente alla sua rappresentazione nei media mentre viveva la storia con la Winehouse. I suoi commenti riecheggiavano quelli fatti quando uscì Back To Black, descrivendo il film come “terapeutico”, affermando che lo faceva sentire visto “in una rappresentazione più accurata”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Blake Fielder-Civil, il marito di Amy Winehouse rivela: “I nostri telefoni erano stati intercettati dalla polizia”

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