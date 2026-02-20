Don Giussani verso i Santi | a Milano concluso l’iter per

Don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, si avvicina alla beatificazione dopo aver completato l’iter a Milano. La Chiesa locale ha ufficialmente approvato tutte le tappe necessarie per il riconoscimento della sua santità. La decisione arriva in un momento in cui molti fedeli ricordano il suo lavoro e il suo impatto sulla comunità. La sua figura continua a essere al centro di discussioni e iniziative pubbliche. La prossima fase prevede il riconoscimento ufficiale da parte della Santa Sede.

Verso la Beatificazione di Don Luigi Giussani: Un Percorso Concluso a Milano. La figura di don Luigi Giussani, fondatore del movimento di Comunione e Liberazione, si avvicina alla beatificazione. Il processo diocesano, necessario per il riconoscimento dei suoi meriti, si è concluso il 14 maggio con una celebrazione nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, segnando un passo fondamentale verso il possibile riconoscimento della sua santità da parte della Chiesa cattolica. L’iter, iniziato nel 2012, ha ora consegnato una corposa documentazione al Dicastero delle Cause dei Santi a Roma, che valuterà l’eventuale riconoscimento di un miracolo, passaggio cruciale per la proclamazione della beatitudine.🔗 Leggi su Ameve.eu

Don Giussani, il sacerdote di Milano: conclusa l’inchiesta perL’inchiesta diocesana a Milano si è conclusa a causa della richiesta di avvio del processo di beatificazione di don Luigi Giussani.

Comunione e Liberazione ricorda don Giussani: una messa anche per celebrare il nuovo statuto e le sfComunione e Liberazione ricorda don Giussani, morto nel 2005, per il suo ruolo nel fondare l’associazione e guidarla negli anni.

