Discarica sì all’ampliamento Ruggeri attacca Serfilippi

Durante l’assemblea dei sindaci Ata, Luca Serfilippi ha espresso il suo voto favorevole all’ampliamento della discarica di Monteschiantello. La decisione ha suscitato un attacco da parte di Ruggeri nei confronti di Serfilippi. La questione riguarda quindi l’approvazione ufficiale di un progetto di ampliamento, con le parti coinvolte che hanno espresso le proprie posizioni in sede decisionale.

"Ampliamento della discarica di Monteschiantello con il voto favorevole di Luca Serfilippi all’assemblea dei sindaci Ata (Assemblea territoriale d’ambito)". Per il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri "la maschera è caduta: Serfilippi ha votato per innalzare le due discariche rimaste in provincia (Monteschiantello e Tavullia). La coerenza del centrodestra svanisce non appena si siedono sulle poltrone di comando: prima usano i cittadini di Monteschiantello e San Costanzo per fare sterile polemica, poi li tradiscono condannando i loro territori a ricevere 300 mila metri cubi di rifiuti a Monteschiantello e 450mila a Tavullia per i prossimi tre anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Discarica, sì all’ampliamento. Ruggeri attacca Serfilippi Articoli correlati Discarica Formica: FdI di San Vito dei Normanni si oppone all'ampliamentoSAN VITO DEI NORMANNI - Il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia di San Vito dei Normanni si oppone alla proposta di ampliamento della... Discarica in contrada Formica: "No all'ampliamento, è già emergenza tumori"SAN VITO DEI NORMANNI - Il gruppo di Forza Italia di San Vito dei Normanni ha espresso ieri, martedì 13 gennaio, durante la conferenza dei... Tutti gli aggiornamenti su Discarica sì all'ampliamento Ruggeri... Temi più discussi: Discarica, sì all’ampliamento. Ruggeri attacca Serfilippi; Monteschiantello, l’allarme del comitato AmbienteVivo: No all’ampliamento della discarica, non siamo il bidone delle Marche; Chiederemo la valutazione di impatto sanitario sul biodigestore, no all'ampliamento della discarica; No all’ampliamento della discarica Formica: arriva lo stop dalla Regione. Discarica, sì all’ampliamento. Ruggeri attacca SerfilippiAmpliamento della discarica di Monteschiantello con il voto favorevole di Luca Serfilippi all’assemblea dei sindaci Ata (Assemblea territoriale d’ambito). Per il capogruppo regionale del Movimento 5 ... ilrestodelcarlino.it No all’ampliamento della discarica Formica: arriva lo stop dalla RegioneDiscarica Formica, stop all’ampliamento: la Regione si allinea ai territori. Prevalgono le preoccupazioni ambientali e sanitarie La Regione Puglia ha espresso un no secco all’ampliamento della disca ... ambienteambienti.com All’interno del garage c'era del materiale usato per l’attività, con veri e propri banchi da lavoro e scaffali disordinati. La campagna esterna, invece è stata trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto: il "titolare" ha provato a spiegare, volendo far cr facebook