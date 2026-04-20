Le sorelle Owens sono tornate con un nuovo film dopo quasi trent’anni dalla prima pellicola. È stato diffuso un teaser trailer di “Amori & Incantesimi 2”, annunciando il ritorno di questa storia. Il film segue la stessa scena e mantiene il legame con il passato, mentre si prepara a essere distribuito sul grande schermo. La data di uscita ufficiale non è ancora stata comunicata.

A distanza di quasi trent’anni dal cult originale, la magia delle sorelle Owens torna finalmente sul grande schermo. Warner Bros. ha rilasciato il primo atteso teaser trailer di Amori & Incantesimi 2 (Practical Magic 2), il sequel che vede il ritorno delle icone Sandra Bullock e Nicole Kidman nei ruoli di Sally e Gillian. Basato sul romanzo The Book of Magic di Alice Hoffman, il film promette di riavvolgere il nastro della magia ancestrale per affrontare una nuova, oscura minaccia. La regia è stata affidata a Susanne Bier, mentre la sceneggiatura porta la firma prestigiosa di Akiva Goldsman e Georgia Pritchett. Il trailer ci immerge nuovamente in un’atmosfera sospesa tra il divertimento e il caos magico, con le sorelle Owens chiamate a spezzare una maledizione che mette a rischio l’intera stirpe familiare.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Le sorelle Owens sono tornate: ecco il teaser trailer di “Amori & Incantesimi 2”

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