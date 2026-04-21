Amministrazione militare pronta alla guerra | il piano che rilancia l' esercito della Germania

Da ilgiornale.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Germania ha avviato un piano per riorganizzare le sue forze armate, concentrandosi sulla preparazione militare e sulla revisione delle strutture amministrative. L'obiettivo è rafforzare la prontezza e l'efficienza delle forze armate, con interventi che coinvolgono vari settori dell'esercito e della difesa. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione alle questioni di sicurezza e di difesa nel continente europeo.

La Germania accelera sulla trasformazione della propria struttura militare e amministrativa. Il piano che il ministro della Difesa Boris Pistorius si appresta a presentare – anticipato dal quotidiano Bild – rappresenta un ulteriore tassello di una strategia più ampia che mira a rendere la Bundeswehr più efficiente, moderna e reattiva. Non si tratta solo di un aggiornamento tecnico, ma di un cambio di paradigma: Berlino vuole superare lentezze burocratiche e ritardi cronici per costruire un sistema militare capace di operare con rapidità “in caso di emergenza, difesa o guerra”. Una riforma strutturale senza precedenti: meno burocrazia, più operatività.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Amministrazione militare “pronta alla guerra”: il piano che rilancia l'esercito della Germania

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