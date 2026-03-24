Lascia le forze speciali dell’Esercito e diventa artista Meglio dipingere che prepararsi alla guerra

Era nelle forze speciali dell'Esercito, oggi fa l'artista. Una svolta di vita per Emanuele Giorgi, 30 anni, che racconta la sua storia: "C'è stato un incontro decisivo" A 30 anni, Emanuele Giorgi ha già vissuto due vite. La prima scandita dalla disciplina militare, dall’addestramento nei reparti d’élite e da esperienze che non tutti vivono. La seconda costruita tra tele, aghi da tatuaggio e mostre d’arte. Un percorso che non nasce per caso, ma da una tensione profonda che lo ha sempre accompagnato: il bisogno di esprimersi e, soprattutto, di aiutare gli altri. “La carriera artistica era sempre stata un mio sogno nel cassetto - racconta il riminese -. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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