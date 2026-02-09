Addio ad Antonino Zichichi | il fisico che sfidò le stelle e il tempo

Se ne va Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti in Italia. Aveva 96 anni e da tempo si dedicava alla ricerca e all’insegnamento. È stato il fondatore del centro Majorana, un punto di riferimento nel campo della fisica. Zichichi ha passato la vita a studiare il tempo e le stelle, sfidando l’astrologia con i fatti e la scienza. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della ricerca e tra chi lo ha conosciuto da vicino.

Addio ad Antonino Zichichi: il fisico che fondò il centro Majorana e sfidò l'astrologia muore a 96 anni Il. Il panorama scientifico internazionale perde una delle sue figure più carismatiche: Antonino Zichichi è morto all'età di 96 anni. Specialista di primo piano nella fisica delle particelle, Zichichi non è stato solo uno scienziato da laboratorio, ma un agguerrito difensore del metodo razionale. Celebre la sua battaglia contro l'astrologia e i falsi miti, che definiva senza mezzi termini una vera Hiroshima culturale. La notizia, confermata da fonti della comunità scientifica, segna la fine di un'epoca per la ricerca italiana e mondiale.

