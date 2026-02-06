Al via le Olimpiadi di Milano-Cortina tra divise griffate e oggetti da collezione

Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono ufficialmente partite. Tra le strade e le piste da sci, marchi di lusso e stilisti si sfidano per creare l’abbigliamento più esclusivo. Le divise griffate e gli oggetti da collezione sono già protagonisti, mentre gli atleti si preparano a scendere in campo. La competizione tra brand si fa sentire anche fuori dalle gare, tra sfilate e collezioni di alta moda.

Screenshot Sulla neve, ma anche in città, è gara tra brand e stilisti per definire il luxury sportswear delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questa sera, le competizioni invernali saranno ufficialmente inaugurate con il mega evento firmato Marco Balich allo stadio Meazza, dove, oltre a capi di Stato e autorità, ci si aspetta una buona dose di celebrities a partire da Tom Cruise, Dua Lipa, Pierfrancesco Favino e Matilda De Angelis. E se la colonna sonora vedrà le performance di Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli e Ghali, in pista si vedranno sfilare le squadre nazionali più griffate di sempre. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Al via le Olimpiadi di Milano-Cortina tra divise griffate e oggetti da collezione Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Tutti pazzi per le divise di Milano-Cortina 2026: da quelle della Mongolia e Haiti ai “fit check” degli atleti su TikTok, sono le Olimpiadi più fashion di sempre Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 stanno facendo parlare anche per le divise degli atleti. Swatch rende omaggio alle Olimpiadi di Milano Cortina con due orologi da collezione Swatch ha presentato due orologi speciali per i Giochi Olimpici di Milano Cortina, ormai vicini. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026 al via, oggi la cerimonia di apertura a San Siro. LIVE; Olimpiadi invernali 2026 al via, Cortina tra blackout e la cabinovia incompiuta; Milano Cortina al via, oggi le prime gare delle Olimpiadi invernali: il programma e dove vederle; Olimpiadi al via, Conte: La stazione dei treni non sarà completata. Ci siamo, al via le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Da oggi e sino al 22 febbraio l'Italia ospiterà la XXVesima edizione dei Giochi, la prima diffusa. 7 le sedi di gara. 16 le discipline. circa 2900 gli atleti provenienti da tutto il mondo ... rainews.it Olimpiadi di Milano Cortina al via, giudici doppiopesisti, spauracchio Brigate Rosse e le altre notizie da sapere per iniziare la giornataDalle divise da lavoro alle giacche militari per la Legione straniera francese. La prima vittoria con Zeno Colò alle Olimpiadi di Oslo. Poi il trionfo di Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. Così una ... today.it Oggi iniziamo le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026! C’è chi si allena in pista e... chi si allena sul divano! Noi siamo pronti a guardarle con una bella pizza calda! E voi facebook #MilanoCortina, grandi ambizioni: tutti i numeri di un'Olimpiade da sogno x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.