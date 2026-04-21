L'Europa si avvicina al Cilento senza grandi eventi ufficiali o incontri formali. Non ci sono meeting internazionali o commissioni dedicate, né sessioni di lavoro estese che occupano interi pomeriggi. La presenza europea si manifesta in modo semplice e diretto, senza strutture organizzative particolari, lasciando spazio a un’interazione più naturale con il territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nessun meeting internazionale, commissioni ad hoc, sessioni lunghe interi pomeriggi. Ma zaini, borracce, cuore green e l’entusiasmo di una generazione, la prima, che davvero crede che “ l’emergenza ambientale non si può risolvere solo nelle stanze dei bottoni”. È così, per i 4 giorni dello Youth Climate Meeting, a Paestum, sono attesi giovani volontari da tutta Italia e da tutta Europa. L’Europa dell’ambientalismo sbarca a Paestum, nell’Oasi Dunale, dal 21 al 24 maggio prossimo. E per la prima volta con una dimensione internazionale vera: le attiviste e gli attivisti attesi arriveranno da Spagna, Francia, Germania, Belgio, Portogallo, Grecia, Croazia e Polonia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ambiente, l’Europa passa dalla porta del Cilento

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