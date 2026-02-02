La Juventus conquista una vittoria convincente a Parma, con gol e gioco che fanno felice Luciano Spalletti. La squadra di Torino si avvicina sempre di più ai posti Champions, sfruttando anche il passo falso del Como. Intanto, il mercato chiude le porte a Icardi, mentre il tecnico sottolinea che tutto dipende dalla qualità del gioco.

Torino, 2 febbraio 2026 – Una bella vittoria, con gol e gioco, come piace a Luciano Spalletti. Successo rotondo al Tardini di Parma e candidatura per i posti Champions League sempre più in auge per la Juventus, che ha approfittato del pareggio del Como per allungare a più quattro in classifica. Per lo Scudetto non c’è niente da fare, Inter distante dieci punti, ma nel gruppone delle inseguitrici la Juve c’è, e ci sarebbe stata ancora di più senza la strana sconfitta di Cagliari. Resta il meno uno dal Napoli, ma in attesa delle partite di Roma e Milan, la squadra di Spalletti si è pienamente iscritta alla volata, che vedrà due squadre rimanere fuori dalla Champions in caso di mancata aggiunta della quinta posizione tramite ranking. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Juve vola, Spalletti: “Tutto passa dalla qualità”. Mercato: porta chiusa a Icardi

