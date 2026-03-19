Il Tolosa ha stabilito il prezzo per il portiere che interessa alla Juventus, che continua a cercare un sostituto per la porta in vista della prossima stagione. Restes Juve è considerato una delle opzioni principali nel progetto dei bianconeri, mentre si attendono sviluppi su un possibile trasferimento. La squadra francese ha definito i termini economici dell’operazione.

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© Calcionews24.com - Restes Juve, il sogno per la porta del futuro passa dalla Champions League: il Tolosa fissa il prezzo!

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