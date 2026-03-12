Polemiche sul contratto in Rai da social media manager per la figlia del marito di Tommaso Cerno Lui | Fake news contro di me Viale Mazzini smentisce

Sul contratto in Rai assegnato a una social media manager collegata alla famiglia di Tommaso Cerno si sono sollevate polemiche, con alcune persone che hanno accusato Cerno di fake news. Cerno ha respinto le accuse, definendole false. Viale Mazzini ha pubblicamente smentito le voci e chiarito la questione. La vicenda ha attirato l’attenzione su Cerno e sul suo ruolo in azienda.

Continua a far discutere l’ascesa di Tommaso Cerno a Viale Mazzini. Il direttore de “ Il Giornale “, dopo la presenza nel cast fisso di “ Domenica In “, ha debuttato lunedì 9 marzo alla conduzione di “ Due di picche “, una striscia informativa dalla durata di tre o quattro minuti in onda alle ore quattordici, in una collocazione blindata tra il “Tg2” e “Ore 14” di Milo Infante. Nelle ultime ore, in una clima già rovente, si è aggiunto un altro tassello al puzzle delle polemiche: il ruolo di Giada Balloch, figlia di Stefano, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia e marito di Cerno, matrimonio celebrato nel 2022 dopo una lunga convivenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Polemiche sul contratto in Rai da social media manager per la figlia del marito di Tommaso Cerno. Lui: “Fake news contro di me”. Viale Mazzini smentisce Articoli correlati Incertezza in Rai: il caso Alberto Angela e le polemiche sul programma di Tommaso Cerno“Del futuro non v’è certezza”, scriveva Lorenzo de’ Medici nella “Canzona di Bacco”. Leggi anche: Venezuela, media: “Arrestato Alex Saab”, l’uomo che ha trattato la liberazione di Trentini. Il legale smentisce: “Fake news” Altri aggiornamenti su Polemiche sul contratto in Rai da... Temi più discussi: Massimo Giletti verso l’addio alla Rai per colpa di Corona; Sal Da Vinci: età, carriera, successi e la casa (da sogno) sul Golfo di Napoli. I retroscena sul vincitore di Sanremo 2026; Crisi e polemiche sull’ospedale voluto da Padre Pio: conti in rosso e richiesta di trasparenza; Palazzo Labia e Diedo, in Consiglio maggioranza e minoranza votano uniti. Rai, polemiche sul contratto da social media manager per la figlia del marito di Tommaso CernoViale Mazzini smentisce contratti di collaborazione con Giada Balloch, figlia di Stefano, sposato con il direttore del Giornale dal 2022. L’opposizione: L’ad ci dia risposte ... msn.com Senza contratto Rai, cosa sta succedendo al noto conduttore televisivo? Il caso fa discutereNegli ultimi giorni sta circolando online una segnalazione che riguarda Alberto Angela e il suo rapporto con RAI. notizie.it Rai, polemiche sul contratto da social media manager per la figlia del marito di Tommaso Cerno x.com Il grande successo da "Pronto, chi gioca" a "Non è la Rai". Meno di due anni fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas - facebook.com facebook