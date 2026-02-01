Ecco il piano d' accesso nella cattedrale di Catania per le festività agatine | smentita fake news su ingressi a pagamento

Da cataniatoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cattedrale di Catania si prepara alle festività agatine con un piano di accesso. Come ogni anno, le autorità hanno predisposto le regole per gestire l’afflusso di fedeli e visitatori. Niente ingressi a pagamento, come alcuni avevano temuto, ma un’organizzazione che mira a garantire la sicurezza di tutti durante le celebrazioni. L’ingegnere Filippo Di Mauro si occupa di coordinare le misure di prevenzione e emergenza.

La capienza massima prevista è di 3 mila persone per la messa dell’Aurora e di 2.500 persone per il pontificale. Ingresso previsto dalla porta principale dopo aver attraversato un percorso obbligato, ed uscita da quella laterale È stato predisposto, come ogni anno, il piano di gestione dell’emergenza per i giorni della Festa di Sant’Agata, curato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ingegnere Filippo Di Mauro. L’obiettivo è quello di consentire ai fedeli di accedere e partecipare agli eventi religiosi in condizioni di massima sicurezza, coordinando le risorse impegnate nella gestione delle emergenze e garantendo il necessario coordinamento con le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Catania FestaDiSantAgata

