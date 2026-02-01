Ecco il piano d' accesso nella cattedrale di Catania per le festività agatine | smentita fake news su ingressi a pagamento

La cattedrale di Catania si prepara alle festività agatine con un piano di accesso. Come ogni anno, le autorità hanno predisposto le regole per gestire l’afflusso di fedeli e visitatori. Niente ingressi a pagamento, come alcuni avevano temuto, ma un’organizzazione che mira a garantire la sicurezza di tutti durante le celebrazioni. L’ingegnere Filippo Di Mauro si occupa di coordinare le misure di prevenzione e emergenza.

La capienza massima prevista è di 3 mila persone per la messa dell’Aurora e di 2.500 persone per il pontificale. Ingresso previsto dalla porta principale dopo aver attraversato un percorso obbligato, ed uscita da quella laterale È stato predisposto, come ogni anno, il piano di gestione dell’emergenza per i giorni della Festa di Sant’Agata, curato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ingegnere Filippo Di Mauro. L’obiettivo è quello di consentire ai fedeli di accedere e partecipare agli eventi religiosi in condizioni di massima sicurezza, coordinando le risorse impegnate nella gestione delle emergenze e garantendo il necessario coordinamento con le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Catania FestaDiSantAgata

Durante le festività Agatine, i taxi nel centro storico di Catania costano 10 euro.

L’Arcidiocesi di Agrigento prende posizione sulla vicenda delle fake news che coinvolgono Samantha Castelli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Catania FestaDiSantAgata

Argomenti discussi: Olio, ecco il piano del Governo: 500 milioni per colture intensive e più promozione; Siglato il nuovo protocollo MIM-Banca d'Italia: educazione finanziaria in classe, ecco il piano per formazione e PCTO; Addio alle Carte d'Identità Cartacee: ecco il piano Montesacro per evitare il caos ad agosto 2026; Metal detector a scuola: sì di Valditara e Piantedosi. Ecco come funzionerà il provvedimento.

Marano. Reati e pirati dei rifiuti, ecco il piano sicurezzaIl Comune rilancia sul tema della sicurezza e della legalità. I commissari straordinari alla guida dell’ente hanno annunciato il varo del progetto ... ilmattino.it

Crisi energia. Ecco il piano d’emergenza del Governo. Giù le temperature dei riscaldamenti. Ma ospedali e strutture sanitarie saranno esclusiTra le misure a breve termine è prevista una riduzione di un grado nel riscaldamento degli edifici, da 17 con più o meno 2 gradi di tolleranza nelle attività industriali, da 19 con più o meno 2 gradi ... quotidianosanita.it

Nel 2011 il crollo del ponte Piano Carbone, demolito tre anni dopo. Nel 2020 stanziati i fondi per rifare la tratta Gela-Catania - facebook.com facebook