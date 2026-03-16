L' incontro tra il viceministro Cirielli e l' ambasciatore russo Paramonov è un caso Meloni arrabbiata? Falso

Il viceministro Edmondo Cirielli ha incontrato l'ambasciatore russo Paramonov, scatenando una polemica pubblica. La discussione riguarda un confronto ufficiale tra le due figure, mentre si smentiscono voci su eventuali reazioni negative da parte del presidente del Consiglio. La notizia ha suscitato reazioni e commenti nel panorama politico italiano, senza che siano stati divulgati dettagli sui contenuti dell'incontro.

Ha fatto discutere l’incontro tra il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli e l’ambasciatore russo Aleksey Vladimirovic Paramonov. Secondo indiscrezioni di stampa, la premier Giorgia Meloni si sarebbe irritata una volta scoperto il vertice, ma lo stesso Cirielli ha smentito questa circostanza e rivelato alcuni dettagli sul faccia a faccia. Incontro tra Cirielli e Paramonov: Meloni irritata? Il chiarimento di Cirielli sull'incontro con Paramonov L'attacco del Partito Democratico Incontro tra Cirielli e Paramonov: Meloni irritata? A riferire della presunta irritazione della premier Giorgia Meloni a causa dell’incontro tra Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri in quota Fratelli d’Italia e già candidato del centrodestra in Campania, e l’ambasciatore russo Paramonov è stato il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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