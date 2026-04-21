Amato ospite del Lions Club per parlare del futuro dell’Europa

Il professor Giuliano Amato è stato ospite del Lions Club Orbetello ’I Presìdi’, presieduto dall’avvocato Luca Aldi, per un incontro dedicato al tema della futura Costituzione europea. Durante l’evento, sono state discusse le prospettive e le sfide legate alla definizione di un quadro costituzionale comune per i paesi dell’Unione Europea. L’incontro ha visto la partecipazione di membri del club e di altri interessati alla materia europea.

Il professor Giuliano Amato è stato ospite del Lions Club Orbetello ’I Presìdi’, presieduto dall’avvocato Luca Aldi, per un incontro dedicato al tema della futura Costituzione europea. L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità locali, tra cui il sindaco di Orbetello, l’assessora Maddalena Ottali, l’assessora del Comune di Monte Argentario Paola Pucino e il capitano dei carabinieri Alice Candelli. Nel corso del suo intervento, Amato (nella foto) ha tracciato un quadro dell’ integrazione europea, sottolineando come nei prossimi anni essa continuerà a evolversi, tra progressi significativi e inevitabili momenti di rallentamento. L’ex presidente del Consiglio ha evidenziato come, al momento, sia difficile immaginare la nascita rapida di uno Stato federale europeo, a causa delle resistenze dei singoli Paesi membri.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Amato ospite del Lions Club per parlare del futuro dell’Europa Notizie correlate L'ex premier Enrico Letta a Cesenatico per parlare del futuro dell’Europa e del mercato unico“Protagonista della serata sarà Enrico Letta - spiega una nota - già presidente del Consiglio dei Ministri, oggi presidente dell’Istituto Jacques... "Pensare la sanità": il Lions Club Colico promuove il dibattito sul futuro del bene comuneIn un’epoca di grandi trasformazioni per il sistema assistenziale, il Lions Club Colico scende in campo per stimolare una riflessione profonda e... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Amato ospite del Lions Club per parlare del futuro dell’Europa; Giuliano Amato ospite a Orbetello per parlare di costituzione europe; Il Presidente Prof. Giuliano Amato: la futura Costituzione Europea e il fine vita, sfide per l'Unione. Il Presidente Prof. Giuliano Amato: la futura Costituzione Europea e il fine vita, sfide per l'UnioneIl Presidente Prof. Giuliano Amato ha parlato della futura Costituzione Europea al Lions Club Orbetello, sottolineando l'importanza di progressivi traguardi e criticando l'incapacità dei partiti di tr ... maremmanews.it Occhio alla Notizia. . Come intervenire in caso di arresto cardiaco: al Polo 3 una mattinata di formazione pratica grazie al Lions Club e allo staff sanitario dell’AST. Un’iniziativa che ha portato il primo soccorso tra i banchi di scuola. - facebook.com facebook