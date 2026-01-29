Delitto di Meredith Kercher Maresca attacca Amanda Knox

Una ferita che si riapre con "Amanda Knox continua a rimescolare una storia triste che ha visto morire tragicamente la povera Meredith". Così, l'avvocato Francesco Maresca, legale dei familiari della ragazza uccisa a Perugia l'1 novembre 2007, commenta l'uscita di "Bocca del lupo" ( Mouth of the Wolf: Amanda Knox Returns to Italy ), il nuovo documentario dedicato al ritorno in Italia della 38enne americana, visibile sulla piattaforma di streaming on-demand Hulu dal 26 gennaio. "Amanda Knox non è più quella ragazza di 19 anni fa: oggi è una madre di famiglia, una moglie. Eppure continua a riportare sulla scena Meredith", ha dichiarato all'Adnkronos l'avvocato Maresca, criticando la scelta di mettere nuovamente sotto i riflettori la vicenda.

