Amanda Anisimova si ritira dall’Madrid Open per infortunio arriva il sostituto

Un'italiana ha preso il suo posto nel tabellone principale del torneo dopo il ritiro di Anisimova. La tennista si è ritirata a causa di un infortunio prima dell'inizio delle partite. Il torneo si svolge sulla terra battuta e rappresenta una delle tappe del circuito WTA. La sostituzione è avvenuta in tempo utile per consentire la partecipazione della nuova giocatrice.

"> Amanda Anisimova si ritira dal Madrid Open: i dettagli. Amanda Anisimova è l’ultima tennista a ritirarsi dall’edizione 2026 del Madrid Open a causa di un infortunio al polso. Dopo aver saltato il torneo di Charleston e non aver disputato alcuna partita dall’ultimo Miami Open, la situazione di Anisimova solleva interrogativi sulla sua forma attuale e sul suo stato di salute. Durante il periodo di assenza, l’atleta ha preso una decisione significativa, interrompendo la collaborazione con il suo allenatore Hendrick Vleeshouwers. Questo cambiamento potrebbe riflettere la ricerca di nuove strategie e un approccio diverso, sia in termini di allenamento che di preparazione mentale.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Amanda Anisimova si ritira dall’Madrid Open per infortunio, arriva il sostituto. Notizie correlate Leggi anche: Jessica Pegula doma Amanda Anisimova e raggiunge Elena Rybakina in semifinale agli Australian Open 2026 Australian Open: Musetti si ritira per infortunioAGI - Lorenzo Musetti si ritira per un infortunio nei quarti degli Australian Open. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ATP Madrid 2026, dopo Djokovic si ritira anche Alcaraz: ufficiale Sinner n. 1 a Roma; Alcaraz chiude le porte a Roma e lascia uno spiraglio per il Roland Garros: Dobbiamo vedere; La previsione di Tiriac su Sinner: Vi dico quanti Slam potrà vincere; WTA Madrid 2026, il tabellone delle qualificazioni: Grant, Trevisan, Stefanini e Brancaccio al via. WTA 1000 Madrid 2026: Anisimova si ritira per un infortunio al polsoAmanda Anisimova non prenderà parte al WTA 1000 di Madrid 2026 a causa di un problema al polso. Al suo posto Frech ... spaziotennis.com Anisimova rinuncia a Madrid: la serie nera continua al WTA 1000Colpo duro a Madrid: Amanda Anisimova si ritira dal WTA 1000 per dolori al polso. La sua defezione si aggiunge a una lista già lunga di assenze, e il tabellone femminile viene completamente rimescolat ... msn.com Anche Amanda Anisimova si cancella dal Madrid Open per un problema al polso. Ieri ha presenziato ai Laureus (pure con un abito splendido), un peccato che il torneo perde una protagonista. Serve una riflessione sulla compressa stagione su terra battuta. # x.com