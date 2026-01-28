Lorenzo Musetti si ritira agli Australian Open dopo aver vinto i primi due set contro Novak Djokovic. L’azzurro ha dovuto abbandonare il match a causa di un infortunio alla coscia, che ha richiesto l’intervento del fisioterapista. La partita si interrompe così con Djokovic avanti nel punteggio.

AGI - Lorenzo Musetti si ritira per un infortunio nei quarti degli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set 6-4 6-3 contro Novak Djokovic, l'azzurro si è fermato per un problema alla coscia che ha richiesto l'intervento del fisioterapista. Musetti, visibilmente limitato nei movimenti, è tornato a giocare, ma ha scelto di ritirarsi poco dopo, sotto 3-1 nel terzo. In semifinale Djokovic sfidera' il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton. Sinner ha incontrato Shelton 8 volte, vincendo in 7 occasioni, tra cui tre slam (due Wimbledon e un Australian Open), senza perdere un set. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Australian Open: Musetti si ritira per infortunio

Approfondimenti su Australian Open

Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open a metà partita.

Lorenzo Musetti si ritira nel quarto di finale degli Australian Open contro Djokovic.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Musetti si ritira per Infortunio : addio agli Australian Open 2026

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Musetti si ritira avanti 2-0: Nole in semifinale; Musetti si ritira contro Djokovic: cos'è successo agli Australian Open 2026; Australian Open 2026, Musetti costretto al ritiro per infortunio mentre era sul 2-0 contro Djokovic; Musetti, che sfortuna! Lorenzo va avanti 2-0, ma si ritira contro Djokovic.

Musetti infortunato, l'azzurro si ritira (avanti di 2 set) e perde contro Djokovic. Lorenzo saluta gli Australian OpenAppuntamento con la storia. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo a Melbourne negli quarti di finale degli Australian Open e il match, per ... ilmessaggero.it

Musetti infortunato, l'azzurro si ritira e perde contro Djokovic. Lorenzo saluta gli Australian OpenAppuntamento con la storia. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo a Melbourne negli quarti di finale degli Australian Open e il match, per ... ilgazzettino.it

#AO26 Nella semifinale degli #AustralianOpen Lorenzo #Musetti si aggiudica per 6-4 il primo set contro #Djokovic. Oggi in campo anche #Sinner; sfiderà Shelton nell'altro quarto Foto Ansa - facebook.com facebook

LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30 x.com