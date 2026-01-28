Jessica Pegula doma Amanda Anisimova e raggiunge Elena Rybakina in semifinale agli Australian Open 2026

Jessica Pegula batte Amanda Anisimova e si qualifica per la semifinale degli Australian Open 2026. La statunitense, che era già tra le favorite, ha dominato il match e ora aspetta Elena Rybakina, che ha appena eliminato Iga Swiatek. Pegula si prepara a una sfida importante, dopo aver raggiunto le migliori quattro del torneo.

Jessica Pegula raggiunge Elena Rybakina in semifinale agli Australian Open 2026. Dopo il successo della kazaka sulla polacca Iga Swiatek, numero 2 del mondo, è la statunitense, sesta nel ranking WTA, a conquistare l'ultimo posto tra le migliori quattro del torneo. Pegula supera la connazionale Amanda Anisimova (n.4 del mondo) con il punteggio di 6-2 7-6 (1) in un'ora e 37 minuti di gioco. Una prestazione di grande lucidità tattica quella offerta dalla tennista di Buffalo, capace di interpretare il match con intelligenza: Pegula assorbe la potenza dei colpi avversari, ne sfrutta i ritmi e induce Anisimova all'errore.

