In mostra ' Clara Garesio Segno forma e colore Un segmento della storia italiana della ceramica tra didattica e design'

Il Museo Artistico Industriale di Napoli apre le porte alla mostra dedicata a Clara Garesio. L’esposizione mette in mostra le sue opere, che rappresentano un capitolo importante della storia della ceramica in Italia. Tra pezzi didattici e design, si cerca di far conoscere il suo contributo nel mondo dell’arte e dell’artigianato. La mostra vuole far capire quanto la sua attività abbia segnato un’epoca nel panorama artistico del Paese.

Il Museo Artistico Industriale di Napoli presenta la mostra "Clara Garesio. Segno, forma e colore. Un segmento della storia italiana della ceramica, tra didattica e design", un’esposizione che intende fare luce su un momento fondamentale della storia delle arti nel nostro Paese, rendendo visibile l'apporto fondamentale di un’artista donna alla cultura del design e delle arti applicate negli anni della nascita dell’Italian Style. Attraverso una selezione di storiche tavole progettuali e opere ceramiche coeve, il percorso espositivo analizza il delicato passaggio del cammino creativo di Clara Garesio, in cui l'apprendimento del fare si traduce nella capacità del pensare la forma, interpretando le tendenze e le istanze della contemporaneità e trasformando la personale esperienza formativa in consapevole pratica professionale e didattica.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Clara Garesio

Ultime notizie su Clara Garesio

