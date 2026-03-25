La garante dei detenuti ha annunciato che è stata confermata l’indennità aggiuntiva di 9 euro per i medici penitenziari. La delibera rappresenta una proroga per consentire ai medici convenzionati di continuare a ricevere questa integrazione economica. La decisione riguarda gli operatori sanitari che lavorano negli istituti penitenziari e si applica a partire dalla data della delibera.

Una nuova delibera, quasi una proroga, per “continuare a garantire l’indennità aggiuntiva di 9 euro per i medici convenzionati operanti negli istituti penitenziari”. Ad annunciare il perdurare della misura, con soddisfazione, è la garante regionale dei detenuti Monia Scalera a seguito dell’incontro avuto con l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì e con il direttore del dipartimento Sanità Camillo Odio che, sottolinea, hanno accolto tempestivamente la richiesta di un confronto che quindi c’è stato. La misura, spiega, “sarà collegata a specifiche progettualità ridefinite per l’anno corrente e resterà vigente nelle more della stipula dell’Air (Accordo integrativo regionale). 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - La garante dei detenuti Scalera: "Confermata l'indennità aggiuntiva di 9 euro per i medici penitenziari"

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