La garante dei detenuti Monia Scalera incontra il prefetto di Chieti

La garante dei detenuti Monia Scalera ha incontrato il nuovo prefetto di Chieti, Silvana D’Agostino. L’incontro è durato circa mezz’ora e si sono confrontate su questioni legate alla condizione dei detenuti e alle attività nelle carceri della zona. Scalera ha portato le sue osservazioni e chiesto collaborazione per migliorare i servizi e le condizioni nelle strutture penitenziarie. La D’Agostino si è detta disponibile e ha assicurato attenzione alle problematiche evidenziate.

Un momento di confronto approfondito sulle principali questioni che interessano il territorio, con particolare attenzione ai temi della legalità, della tutela dei diritti fondamentali

