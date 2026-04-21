Alta Fratte sbanca il PalaGeorge ed è ad un passo dalla storia

Alta Fratte ha vinto la partita al PalaGeorge, avvicinandosi alla finale playoff che permette di accedere al campionato di serie A1 nella prossima stagione di volley femminile. La squadra di Santa Giustina in Colle aveva già raggiunto un risultato storico raggiungendo questa fase della competizione. La vittoria ottenuta ha dato loro un passo importante verso la qualificazione, con la finale ormai a un passo.

La gioia di conquistare la finalissima playoff che concede il pass per partecipare il prossimo anno al campionato di volley femminile di serie A1 era già un risultato storico per l'Ata Fratte di Santa Giustina in Colle. Ma le ragazze padovane hanno messo il cuore oltre l'ostacolo e ieri sera 20.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Alta Fratte ad un passo dalla storia: lunedì gara1 della finalissima L'Alta Fratte domina la prima in campo neutro: finale ad un passoNonostante il "campo neutro" le padovane respirano l’aria di Trebaseleghe pure in Friuli e trionfano 3-1.