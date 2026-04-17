Alta Fratte ad un passo dalla storia | lunedì gara1 della finalissima

Lunedì si disputerà la prima gara della finale promozione tra la Nuvolí Alta Fratte e un avversario ancora da definire. La squadra di Alta Fratte si avvicina a questo appuntamento importante, che potrebbe portare alla promozione in serie A1 nella stagione 2026-27. L’evento rappresenta un passaggio fondamentale per il club, che si prepara a vivere un momento decisivo nella propria storia.

Il palio c'è la storia. La Nuvolí AltaFratte Padova si avvicina di gran carriera al grande giorno d’inizio della finale promozione con in palio la serie A1 2026-27. lunedì sera 20 aprile il teatro della prima sfida tra tigri padovane e leonesse bresciane sarà la casa di quest’ultime, il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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