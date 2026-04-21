Dopo le alluvioni che hanno colpito la zona tra Forlì e l’Unione della Romagna Forlivese nel maggio 2023, si sono sviluppate nuove misure di comunicazione. Queste prevedono l’uso di intelligenza artificiale per attivare sistemi di allerta più tempestivi. L’obiettivo è migliorare la diffusione delle informazioni e prevenire rischi in caso di successive esondazioni, evitando così situazioni di emergenza come quelle accadute in passato.

Dopo il dramma che ha colpito la zona tra Forlì e l’Unione della Romagna Forlivese nel maggio 2023, un nuovo piano di comunicazione punta a colmare il vuoto informativo che costò la vita a tre persone durante le esondazioni. La strategia, che coinvolge i 14 comuni dell’area, mira a trasformare i documenti tecnici in azioni concrete per la sicurezza dei cittadini, affrontando direttamente il problema del rifiuto psicologico del rischio. Il peso di quella tragedia ancora fresca si è avvertito durante la presentazione del progetto, quando Marcello Arfelli, responsabile della Protezione Civile, ha espresso un profondo senso di responsabilità personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alluvioni in Romagna: l’IA per salvare vite con nuovi allarmi

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