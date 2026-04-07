In Afghanistan, un fronte di maltempo durato dodici giorni ha causato alluvioni e frane che hanno coinvolto quasi tutte le 34 province, portando alla perdita di almeno 110 vite umane e alla distruzione di circa 5.000 abitazioni. Le condizioni meteorologiche estreme hanno provocato danni ingenti in diverse aree del Paese, lasciando molte persone senza riparo. La situazione rimane critica in molte zone colpite.

Almeno 110 persone hanno perso la vita in Afghanistan a causa di un’ondata di maltempo durata dodici giorni, che ha colpito quasi tutte le 34 province del Paese con alluvioni e smottamenti. L’Autorità per la gestione dei disastri ha confermato che l’emergenza, iniziata circa dodici giorni fa, ha causato anche 160 feriti. Solo nell’ultima giornata il bilancio è peggiorato con ulteriori 11 decessi e 6 persone colpite da ferite. Sette individui sono attualmente ricercati, poiché si presume siano stati travolti dalle correnti dei fiumi durante gli incidenti. La situazione resta instabile, dato che le previsioni meteo indicano l’arrivo di nuove precipitazioni intense. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Afghanistan: alluvioni e fango spazzano via 110 vite e 5.000 case

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