118 in Romagna | 15 minuti per salvare vite ma la mappa varia

Nel distretto di Ravenna, Cervia e Russi, i soccorritori del 118 sono intervenuti in media in quindici minuti nei casi più gravi nel 75% delle situazioni. La mappa delle risposte varia a seconda delle zone, con tempi di intervento che cambiano in base alla località e alle circostanze. I dati sono stati raccolti durante l’ultimo rapporto sul servizio di emergenza sanitaria.

Nel distretto di Ravenna, Cervia e Russi, i soccorritori del 118 hanno raggiunto una media di quindici minuti per gli interventi più gravi nel 75% dei casi. I dati del 2025 mostrano che solo il 2,5% delle chiamate è stato classificato come codice rosso dopo l'intervento reale, nonostante la centrale operativa ne avesse preventivati molti di più. L'analisi dei tempi di risposta rivela differenze sottili tra le diverse zone della Romagna: mentre Forlì scende a 14 minuti, altre aree come Riccione toccano i 16 minuti. La sopravvivenza agli arresti cardiaci extraospedalieri si attesta al 9,3%, un dato che supera la media europea ma rimane inferiore ai livelli statunitensi.