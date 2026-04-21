All’ISIS Valdarno memoria sport e rispetto

Ieri mattina, all’ISIS Valdarno, si è svolta un’iniziativa dedicata alla memoria e ai valori dello sport. L’evento ha coinvolto studenti e docenti in attività che hanno sottolineato l’importanza del rispetto e della memoria storica, con momenti dedicati a riflessioni e interventi sul ruolo dello sport come strumento educativo. La giornata si è conclusa con alcune attività pratiche e momenti di confronto tra i partecipanti.

Arezzo, 21 aprile 2026 – Una mattinata intensa quella di ieri all’ISIS Valdarno, all’insegna della memoria, del rispetto e dei valori dello sport come strumento educativo. L’istituto ha ospitato l’ex calciatore della Nazionale italiana Amedeo Carboni, protagonista dell’incontro inserito nella quinta edizione del progetto “Io ti rispetto”, dedicato all’educazione civico-sportiva degli studenti del territorio. Nel corso del dialogo con i ragazzi, Carboni – che ha vestito tra le altre le maglie di Roma, Sampdoria e Valencia, oltre a quella della Nazionale – ha ripercorso la propria esperienza personale e professionale, soffermandosi sul valore del rispetto come elemento centrale, non solo nello sport ma nella vita quotidiana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - All’ISIS Valdarno memoria, sport e rispetto Notizie correlate Leggi anche: In memoria di Gianni e Giulia: tra sport e solidarietà, al via il Valdarno Winter Game 2026 Al via il “Valdarno Winter Game 2026”: a Terranuova una iniziativa tra sport, memoria e solidarietàArezzo, 17 aprile 2026 – Al via il “Valdarno Winter Game 2026”: a Terranuova una iniziativa tra sport, memoria e solidarietà. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Io ti rispetto, all’ISIS Valdarno una mattinata di memoria e valori con Amedeo Carboni; Io ti rispetto, questa mattina all’ISIS Valdarno ospite l’ex calciatore Amedeo Carboni; La Resco Reggello centra il successo in casa del Cortona Camucia; Terranuova Bracciolini: il 25 aprile all’Auditorium le Fornaci lo spettacolo Democrazia a portata di mano. All’ISIS Valdarno memoria, sport e rispettoArezzo, 21 aprile 2026 – Una mattinata intensa quella di ieri all’ISIS Valdarno, all’insegna della memoria, del rispetto e dei valori dello sport come strumento educativo. L’istituto ha ospitato l’ex ... lanazione.it Io ti rispetto. Iniziativa sul fair play all’Isis ValdarnoSuccesso per l’iniziativa di educazione civico-sportiva che da anni unisce memoria storica e valori dello sport da tramandare alle giovani generazioni. Promosso dall’Associazione Familiari Vittime ... lanazione.it La Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto svolge l'audizione di Leandro Radicchi, già dirigente del settore Genio Civile Valdarno Superiore, e di Giovanni Massini, dirigente del settore Genio Civile Valdarno Supe x.com Ieri a San Giovanni Valdarno, al Sangiovese Festival. Che splendida iniziativa, e che meraviglia vedere la piazza in festa: il vino, le tradizioni e la comunità che si incontrano nel cuore del territorio. facebook