Concerto Achille Lauro Allianz Stadium | anche il cantante si esibirà nello stadio della Juventus Quando e info sui biglietti

Achille Lauro si esibirà allo stadio della Juventus per un concerto. L'evento si svolgerà in una data ancora da confermare, e i biglietti sono disponibili per l'acquisto. La notizia riguarda l'appuntamento musicale programmato presso l'Allianz Stadium, con dettagli su quando si terrà e come ottenere i ticket.

Concerto Achille Lauro Allianz Stadium, ecco quando il cantante si esibirà nello stadio della Juventus e come acquistare i biglietti. L’Allianz Stadium di Torino si prepara a cambiare pelle. Se siamo abituati a vedere l’impianto bianconero come il tempio del calcio, la prossima estate segnerà l’inizio di una nuova era musicale per la struttura. Tuttavia, la notizia che sta facendo tremare i social non riguarda l’immediato futuro, ma un evento senza precedenti fissato per il 2027. Achille Lauro, l’eclettico artista che ha rivoluzionato il concetto di performance in Italia, ha scelto proprio lo stadio della Vecchia Signora. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno attraverso il profilo Instagram ufficiale dell’artista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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