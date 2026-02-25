Juventus-Galatasaray | l’Allianz Stadium sogna la rimonta impossibile

La Juventus di Luciano Spalletti affronta il Galatasaray nella serata di mercoledì 25 febbraio 2026 all’ Allianz Stadium, in un match di ritorno dei play-off di Champions League che assume i contorni dell’impresa epica. Dopo il traumatico 5-2 subito al RAMS Park di Istanbul, i bianconeri sono chiamati a vincere con almeno tre reti di scarto per trascinare la sfida ai supplementari, o quattro per il passaggio diretto. La compagine torinese approda a questo appuntamento nel momento più critico della gestione tecnica recente, reduce dal pesante 0-2 interno contro il Como in campionato che ha fatto scivolare il club al quinto posto in classifica, palesando una fragilità difensiva che conta ben 15 gol incassati nelle ultime cinque uscite ufficiali. L’impasse difensiva e il fattore orgoglio a Torino. Il sodalizio piemontese si trova dinanzi a un bivio stagionale che mette a nudo l’assenza prolungata di Bremer, la cui leadership non è stata finora compensata da un Federico Gatti apparso in netta difficoltà psicofisica. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Juve Galatasaray, credere o no nella rimonta? Pro e contro dell’impresa all’Allianz Stadium. Dentro il playoff di ritorno – VIDEOLa Juventus affronta il Galatasaray con l’obiettivo di ribaltare il risultato dell’andata, che li ha visti perdere 2-0.

Leggi anche: Juve Galatasaray, la scelta di Spalletti su Yildiz e Bremer per il match dell’Allianz Stadium. Le impressioni dalla Continassa

Temi più discussi: Juventus vs Galatasaray | Informazioni importanti per l’accesso all’Allianz Stadium; Champions League, Juventus-Galatasaray: probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Galatasaray (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronostico; Dove vedere Juventus-Galatasaray di Champions League in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Juventus-Galatasaray, play-off Champions League in diretta TV: dove vederlaI bianconeri cercano l’impresa negli spareggi della massima competizione europea dopo l’andata terminata 5-2 per i turchi: canale e orario tv e streaming ... libero.it

Juventus, le probabili formazioni contro il Galatasaray: quali sono le possibili mosse di Spalletti per il match di Champions LeagueJuventus, le probabili formazioni contro il Galatasaray: quali sono le possibili mosse di Spalletti per il match di Champions League Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Juventus Galata ... calcionews24.com

È il giorno della verità, è il giorno di Juventus-Galatasaray "Rimonta impossibile", "La Juve può farcela", "Mehlio uscire": in questi giorni ne abbiamo sentite di tutti i colori! Questa sera ci sarà la sentenza definitiva Diteci in percentuale quante chance di pa - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Juventus- #Galatasaray x.com