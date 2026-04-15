Un nuovo volume dal titolo I Comunicatori del Futuro, pubblicato da Egea al prezzo di 24 euro, traccia la rotta della comunicazione aziendale verso il 2035. Il progetto nasce dalla sinergia tra Sapienza Università di Roma e A2A, frutto di un'indagine metodologica durata oltre 12 mesi. La ricerca è stata coordinata da Alberto Mattiacci, docente di gestione delle imprese presso la Sapienza, e da Carlotta Ventura, responsabile per comunicazione, affari regionali e sostenibilità del gruppo A2A. Il l .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comunicazione 2035: le 31 abilità per i nuovi profili aziendali

Comunicazione 2035: la nuova mappa di competenze tra AI e strategiaA2a ha presentato un nuovo modello metodologico per la comunicazione d’impresa volto a delineare i profili professionali necessari entro il 2035,...

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