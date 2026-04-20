Un recente rapporto rivela l’esistenza di una campagna di phishing che prende di mira gli utenti Apple, attiva almeno dal 2025. Il team di esperti in sicurezza informatica di Kaspersky Threat Research ha identificato questa operazione, attribuendola a un gruppo criminale chiamato SparkKitty. La frode si svolge principalmente attraverso chiamate telefoniche ingannevoli, che mirano a sottrarre i risparmi delle vittime.

Il team di Kaspersky Threat Research ha individuato una nuova e sofisticata campagna di phishing che colpisce l’ecosistema Apple, attiva almeno dall’autunno del 2025 e riconducibile al gruppo criminale noto come SparkKitty. Un’operazione che ha attirato l’attenzione degli esperti per la sua capacità di aggirare controlli e filtri di sicurezza. Non si tratta di tecniche completamente inedite: la campagna sfrutta infatti il metodo delle finte applicazioni, già utilizzato in passato in altri contesti. Tuttavia, il fatto che riesca a insinuarsi all’interno dell’universo Apple rappresenta un elemento di particolare allarme. Il sistema di attacco si basa su app apparentemente innocue, come calcolatrici, piccoli giochi o gestori di attività quotidiane, che riescono a superare i controlli iniziali degli store.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Queste app vi rubano i risparmi”. Truffa via telefono, la terribile scoperta: come evitare guai

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