Questa mattina il consiglio è stato ufficialmente annullato, scatenando il caos tra i presenti. I Persiani affermano di avere una maggioranza solida, mentre l’opposizione parla di crisi evidente. La decisione di interrompere i lavori ha lasciato tutti in sospeso, con le parti che si preparano a nuove discussioni nelle prossime ore.

"Comprendo il disappunto dell’opposizione circa l’annullamento della seduta, giunta nel tardo pomeriggio. La mancata approvazione del bilancio ovviamente non ha fatto piacere né alla maggioranza, né all’amministrazione comunale. Ritengo, tuttavia, che la decisione presa dal presidente del Consiglio comunale, Agostino Incoronato, fosse corretta e doverosa, come esplicitamente chiarito nella notifica inviata ai consiglieri. Per quanto riguarda la paventata crisi politica della maggioranza, ci tengo a tranquillizzare l’opposizione: non c’è nessuna crisi in atto. Il Consiglio comunale verrà riconvocato, sempre per l’approvazione del bilancio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consiglio annullato, è caos. Persiani: "Maggioranza solida". L’opposizione: "Crisi evidente"

