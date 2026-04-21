Allarme terrorismo a Napoli | perquisizioni della Digos contro i Carc

A Napoli, la polizia ha effettuato perquisizioni nei confronti di cinque membri del Partito dei Carc, disposte dalla Procura locale. Contestualmente, è stata svolta un'operazione anche a Firenze. Le attività investigative sono state condotte dalla Digos, che ha eseguito le visite domiciliari e i controlli nelle abitazioni degli interessati. L'intera operazione fa parte di un'inchiesta in corso, senza ulteriori dettagli divulgati al momento.

La Digos della Questura di Napoli ha eseguito delle perquisizioni, disposte dalla Procura partenopea, nei confronti di cinque esponenti locali del Partito dei Carc e una a Firenze. Il reato ipotizzato dai pm partenopei è associazione con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Perquisizioni a esponenti Carc a Napoli e Firenze: l’accusa riguarda anche il terrorismoNAPOLI – Su disposizione della Procura, la Digos di Napoli ha eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di 5 persone residenti a Napoli e... Perquisizioni per terrorismo in abitazioni esponenti dei CarcTempo di lettura: < 1 minutoSu disposizione della Procura, la Digos di Napoli ha eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di 5 persone... Una raccolta di contenuti Si parla di: La rapina in banca a Napoli, cosa è successo: l'allarme di un passante, i banditi armati, i 25 ostaggi, le cassette di sicurezza forzate e la fuga dalle fogne. Allarme terrorismo a Napoli: perquisizioni della Digos contro i CarcLa Digos della Questura di Napoli ha eseguito delle perquisizioni, disposte dalla Procura partenopea, nei confronti di cinque esponenti locali del Partito dei Carc e una a Firenze. Il reato ipotizzato ... napolitoday.it Napoli, perquisizioni per terrorismo a esponenti dei CARCContestata l’aggravante di aver indotto un minorenne a commettere reato ... msn.com