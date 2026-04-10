Il ruggito degli agricoltori scuote il lungomare di Bari | Contro la crisi servono risorse la Regione Puglia intervenga
Gli agricoltori hanno manifestato lungo il lungomare di Bari, gridando contro l’aumento dei costi di produzione, la crisi idrica, la concorrenza dell’import e la mancanza di aiuti finanziari. La protesta si è svolta con cori e slogan rivolti alla Regione Puglia, chiedendo interventi concreti per far fronte alla difficile situazione del settore agricolo. La manifestazione ha attirato l’attenzione di passanti e autorità presenti sul luogo.
Cori e slogan contro l'aumento dei costi di produzione, la perenne crisi idrica, la concorrenza dell'import e la mancanza di sostegni economici. La manifestazione, organizzata sul lungomare da Coldiretti Puglia, ha visto questa mattina la partecipazione di centinaia di agricoltori, provenienti da. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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