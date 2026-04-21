Nell’area della Maremma si è svolta un’assemblea pubblica dedicata alla transizione energetica, con una partecipazione numerosa e un dibattito vivace. L’incontro è stato promosso da un’associazione ambientale e da una coalizione di gruppi che si oppongono alla speculazione legata ai progetti energetici. Durante l’evento sono stati affrontati i temi relativi alle iniziative di sviluppo nel settore, con particolare attenzione alle modalità di gestione e alle questioni di trasparenza.

Partecipazione ampia e confronto acceso all’assemblea pubblica sulla transizione energetica promossa da ’Italia Nostra Maremma Toscana’ e dalla coalizione ’Tess – Transizione Energetica Senza Speculazione’. Un incontro molto partecipato, che ha messo al centro i progetti eolici previsti in Maremma, ma che ha fatto emergere anche profonde divergenze politiche e ambientali, soprattutto sul tema del nucleare. A segnare il tono del dibattito è stato l’intervento del presidente grossetano di Italia Nostra, Francesco Pratesi, che ha lanciato un allarme netto. "La transizione energetica non può trasformarsi in una nuova forma di speculazione e di distruzione del paesaggio e della biodiversità – dice Pratesi –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme Maremma: "Stop alla speculazione nel nome dell’energia"

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